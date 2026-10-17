تحرير 311 مخالفة تموينية وضبط سلع مجهولة المصدر وأغذية غير صالحة بالمنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف المقررات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وضمان سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس حقوقهم.

من جانبه، أعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 311 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط سلع مجهولة المصدر وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بإنتاج الخبز المدعم وتداول السلع والمواد البترولية وصرف المقررات التموينية، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 256 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وتبديدها لتحقيق أرباح غير مشروعة، والغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان أو لوحة تعليمات، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي قطاع الأسواق والمحال التجارية، حررت الحملات 29 محضرًا لمخالفات متنوعة، من بينها 10 محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على طن من التقاوي، وطن من الأعلاف، وطن من الردة، و300 كجم من الدقيق الأبيض الحر، و100 كجم من الأرز، و600 كجم من ملح الطعام، إلى جانب كميات من الدواجن وزيت الطعام والسجائر. كما أسفرت الحملات عن ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت كميات من خل الطعام والسناكس والباتيه، وتحرير 5 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، فضلًا عن 11 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، حررت الحملات 3 محاضر، شملت محضرين لإدارة محطتي وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية، ومحضرًا لعدم انتظام القيد والاحتفاظ بسجل 21 بترول.

وفيما يتعلق بالرقابة على منافذ صرف السلع التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير 23 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت 4 محاضر لتصرف بعض البدالين التموينيين في كميات من الزيت والسكر والمكرونة المدعمة، ومحضرًا لتجميع 340 كجم من السكر التمويني، وآخر لحيازة 300 كجم من السكر التمويني ناقص الوزن، إلى جانب 17 محضرًا لمخالفات الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بونات صرف السلع، بما يستهدف إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصول المقررات التموينية إلى مستحقيها.

