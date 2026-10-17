لمرورة بحالة نفسية سيئة.. شاب ينهي حياته بإحدى قرى ملوي في المنيا

اقدم شاب على إنهاء حياته إثر تناوله مادة سامة "قرص حفظ الغلال السام" بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا ، وتم نقله للمستشفي.

وكشفت التحريات الأولية ان سبب الوفاة يرجع إلى مروره بحالة نفسية سيئة لرفض والده زواجه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول شاب إلى المستشفى التخصصي في حالة إعياء واضطراب بدرجة الوعي، بعد الاشتباه في تناوله مادة سامة، وتم التعامل مع حالته ومحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى ، وتبين ان الشاب يدعي خ . ج.30 عام.

وبسؤال والدة ، البالغ من العمر 59 عاما، والذي يعمل فلاحا ويقيم بالقرية ذاتها ، أفاد بأن نجله كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب الخلاف المتعلق برغبته في الزواج، فيما أكد عدم اتهامه لأي شخص بالتسبب في الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ظروف وملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.