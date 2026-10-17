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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اشتعال إسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

أصيب 5 أشخاص، بينهم صغار، إثر إشعال شاب أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بإحدى قرى المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بإصابة 5 أشخاص بحروق اثر اشتعال أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مما اسفر عن  إصابة 5 أشخاص ، وهم حسين . م 13 عامًا، وحسام . م  3 أعوام، ومحمد . ف 12 عامًا، وطه . ع  25 عامًا، ومريم . ن  8 أعوام ، وتاتي هذة الواقعة على خلفية خلافات أسرية، تطورت إلى إشعال أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل، ما أسفر عن إصابة الأشخاص الخمسة، وجارٍ الوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية
 

المنيا إصابة اشتعال حروق

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