بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اشتعال إسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى المنيا

أصيب 5 أشخاص، بينهم صغار، إثر إشعال شاب أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بإحدى قرى المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بإصابة 5 أشخاص بحروق اثر اشتعال أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مما اسفر عن إصابة 5 أشخاص ، وهم حسين . م 13 عامًا، وحسام . م 3 أعوام، ومحمد . ف 12 عامًا، وطه . ع 25 عامًا، ومريم . ن 8 أعوام ، وتاتي هذة الواقعة على خلفية خلافات أسرية، تطورت إلى إشعال أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل، ما أسفر عن إصابة الأشخاص الخمسة، وجارٍ الوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية

