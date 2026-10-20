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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 285 مخالفة تموينية واسترداد 57 ألف جنيه لصالح مواطن بسبب عيوب صناعة بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحرير 285 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين و الصحة و الطب البيطرى و حماية المستهلك، والتصدي للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المطروحة وصلاحيتها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 180 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، إلى جانب مخالفات الغلق دون عذر مسبق، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، تم تحرير 17 محضرًا، منها 6 محاضر لتداول سلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على طنين من السكر وطنين من ملح الطعام و540 علبة عصير و71 شيكارة سماد، إلى جانب كميات من السجائر والكبدة. كما تم تحرير 3 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة 200 كجم من الألبان وكميات من الأسماك واللحوم، فضلًا عن تحرير محاضر لإدارة منشأة دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات حررت 83 مخالفة للبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، شملت التصرف في 447 كجم من السكر و427 زجاجة زيت، إلى جانب مخالفات الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف. كما تم تحرير 4 محاضر في مجال الرقابة على المواد البترولية، من بينها محضران لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملات من ضبط 5 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، فيما أسفرت جهود حماية المستهلك عن استرداد 57 ألف جنيه لصالح أحد المواطنين، قيمة دراجة نارية بها عيوب صناعة، بما يعكس استمرار الجهود الرقابية لحماية حقوق المواطنين والتعامل مع الشكاوى.

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