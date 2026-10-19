مصرع شخص وإصابة آخر في سقوط عربة كارو في ترعة باحدي قري المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوط عربة كارو كانا يستقلانها في مياه ترعة بإحدى قرى مركز المنيا، بعدما فقدا السيطرة على الحصان الذي يجر العربة، ما أدى إلى انحرافها وسقوطها في المجرى المائي ، تم نقلهما للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا بسقوط عربة كارو بترعة بإحدى قرى مركز المنيا ، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الواقعة وانتشال مستقلي العربة من المياه.

وكشفت التحريات أن الحادث وقع في أثناء استقلال كل من أحمد.ن.ج، 35 عاما، وعمر.خ.إ، 19 عاما، عربة كارو يجرها حصان، قبل أن يفقدا السيطرة على الحصان الذي يجرها، فاندفعت العربة وسقطت في المياه، ما أسفر عن مصرع الأول أحدهما وإصابة الثاني.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على المتوفى، تبين أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، ولم تظهر بالكشف الطبي الظاهري شبهة جنائية، حسب ما ورد في التقرير الطبي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة

