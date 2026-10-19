رئيس جامعة المنيا: منتدى مصر منصة للحوار وتبادل الرؤى لترسيخ الوعي ومواجهة الشائعات

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعمال منتدى مصر 2026، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار رجال الدولة.

واستعرضت جلسات المنتدى حزمة من القضايا الاستراتيجية التي تمس الأمن الفكري والمجتمعي، وفي مقدمتها ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز وعي الشباب، وآليات مجابهة الشائعات والمعلومات المضللة، فضلاً عن مناقشة تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي العام، إلى جانب استعراض مسيرة الدولة المصرية وجهود التنمية الشاملة، والتأكيد على أهمية إتاحة البيانات الدقيقة وإعلاء ثقافة الحوار والنقاش المسؤول.

واكد الدكتور عصام فرحات أن "منتدى مصر 2026"، يمثل منصة وطنية للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا التي تشغل المجتمع، وفرصة لتعزيز وعي الشباب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وترسيخ إدراكهم لأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية، في ظل التطورات المتسارعة في وسائل الاتصال وتداول المعلومات، مؤكداً على اهتمام الجامعة بدعم جهود نشر الوعي الوطني، وتعزيز الهوية المصرية لدى الشباب، وترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة، والمشاركة الواعية في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف رئيس الجامعة أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الوعي الوطني، وإتاحة البيانات الدقيقة، والتصدي للشائعات ومحاولات التضليل، يعكس أهمية بناء شخصية مصرية واعية قادرة على التحقق من المعلومات والتعامل النقدي مع المحتوى الرقمي، مشيرًا إلى دور الجامعات في تنمية الفكر المستنير لدى الطلاب، وتعزيز ثقافة الحوار والمسؤولية والانتماء الوطني.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن مشاركة المؤسسات الجامعية في مثل هذه الفعاليات الوطنية تؤكد مسؤوليتها في إعداد أجيال مؤهلة علميًا وفكريًا، وقادرة على مواكبة المتغيرات، والمشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية، انطلاقًا من دور التعليم الجامعي في بناء الإنسان وتعزيز الوعي بقضايا الوطن ومستقبله.

كما التقى رئيس الجامعة عقب ختام الجلسة الافتتاحية للمنتدى بطلاب جامعة المنيا المشاركين في الورش المتخصصة والجلسات الحوارية المصاحبة للمنتدى، مؤكدًا أهمية مشاركتهم في هذه الفعاليات الوطنية التي تتيح لهم التفاعل المباشر مع القضايا المطروحة، وتبادل الرؤى والأفكار، والتعرف على التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بما يعزز وعيهم الوطني ويوسع مداركهم الفكرية، وينمي قدرتهم على التحليل والمشاركة الإيجابية والمسؤولة في قضايا المجتمع.