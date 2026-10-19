قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تفرض حظر التجول في مدينة ليل بعد الاحتجاجات العنيفة
خلال منتدى مصر|وزير التعليم يكشف 3 إجراءات سدت عجز المعلمين بجميع المدارس
علي جمعة يشيد بمبادرة شيخ الأزهر لوقف الحروب ويدعو لتحرك عاجل لتطبيقها
تحديث جديد لـ ويندوز 11.. تحسينات في السرعة وإدارة الذاكرة تصل إلى 20%
وزير التعليم: كثافات الفصول أثرت سلباً على تحصيل الطلاب وقدرة المعلمين على آداء دورهم
محمد صلاح يصل ملعب ميديكال بارك استعدادا لمواجهة بشكتاش في ديربي الدوري التركي
الذهب يتراجع في الدول العربية رغم ارتفاعه عالميا.. ماذا يحدث؟
خلال منتدى مصر 2026|وزير التعليم: 87% من الطلاب المصريين يتعلمون بالمدارس الحكومية
عموتة يقرر تطبيق سياسة التدوير بين الدوري والكونفدرالية في جميع المراكز
علم مصر يرفرف أمام ملعب طرابزون في تركيا قبل مواجهة بشكتاش بالدوري
زكي عبدالفتاح: ناصر منسي يجب عرضه للبيع.. وما حدث إهانة لنادي الزمالك
القبض على أجنبيتين تروجان لممارسة الأعمال المنافية للأداب في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا: منتدى مصر منصة للحوار وتبادل الرؤى لترسيخ الوعي ومواجهة الشائعات

الرئيس السيسي يشهد الافتتاح
الرئيس السيسي يشهد الافتتاح
ايمن رياض

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعمال منتدى مصر 2026، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار رجال الدولة.

واستعرضت جلسات المنتدى حزمة من القضايا الاستراتيجية التي تمس الأمن الفكري والمجتمعي، وفي مقدمتها ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز وعي الشباب، وآليات مجابهة الشائعات والمعلومات المضللة، فضلاً عن مناقشة تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي العام، إلى جانب استعراض مسيرة الدولة المصرية وجهود التنمية الشاملة، والتأكيد على أهمية إتاحة البيانات الدقيقة وإعلاء ثقافة الحوار والنقاش المسؤول.

واكد الدكتور عصام فرحات أن "منتدى مصر 2026"، يمثل منصة وطنية للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا التي تشغل المجتمع، وفرصة لتعزيز وعي الشباب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وترسيخ إدراكهم لأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية، في ظل التطورات المتسارعة في وسائل الاتصال وتداول المعلومات، مؤكداً على اهتمام الجامعة بدعم جهود نشر الوعي الوطني، وتعزيز الهوية المصرية لدى الشباب، وترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة، والمشاركة الواعية في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف رئيس الجامعة أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الوعي الوطني، وإتاحة البيانات الدقيقة، والتصدي للشائعات ومحاولات التضليل، يعكس أهمية بناء شخصية مصرية واعية قادرة على التحقق من المعلومات والتعامل النقدي مع المحتوى الرقمي، مشيرًا إلى دور الجامعات في تنمية الفكر المستنير لدى الطلاب، وتعزيز ثقافة الحوار والمسؤولية والانتماء الوطني.
وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن مشاركة المؤسسات الجامعية في مثل هذه الفعاليات الوطنية تؤكد مسؤوليتها في إعداد أجيال مؤهلة علميًا وفكريًا، وقادرة على مواكبة المتغيرات، والمشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية، انطلاقًا من دور التعليم الجامعي في بناء الإنسان وتعزيز الوعي بقضايا الوطن ومستقبله.

كما التقى رئيس الجامعة عقب ختام الجلسة الافتتاحية للمنتدى بطلاب جامعة المنيا المشاركين في الورش المتخصصة والجلسات الحوارية المصاحبة للمنتدى، مؤكدًا أهمية مشاركتهم في هذه الفعاليات الوطنية التي تتيح لهم التفاعل المباشر مع القضايا المطروحة، وتبادل الرؤى والأفكار، والتعرف على التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بما يعزز وعيهم الوطني ويوسع مداركهم الفكرية، وينمي قدرتهم على التحليل والمشاركة الإيجابية والمسؤولة في قضايا المجتمع.

المنيا جامعة المنيا المنتدى منصه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

ترشيحاتنا

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متي يبدأ تأخير الساعة 60 دقيقة؟

الشيخ محمد سعد الأزهري

محمد سعد الأزهري ينتقد السخرية من وفاة قسيس في الإكوادور: لا نشمت في مصائب الناس

مواطنون سعوديون

أهلًا بأهل مصر.. سعوديون يستقبلون معتمرين مصريين بالتمر والماء والحلوى

بالصور

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد