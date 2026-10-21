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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 2909 محاضر تموينية وضبط أكثر من 3 أطنان سلع غذائية مخالفة في المنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية، للتصدي للمخالفات التموينية، وضمان جودة وسلامة السلع المطروحة بالأسواق، وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين وكل من يتلاعب بقوت المواطنين أو يعرض صحتهم للخطر.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقرير لجنة حماية المستهلك رقم (49) عن شهر سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، والذي رصد نتائج الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز المحافظة، وأسفر عن تحرير 2909 محاضر تموينية، بواقع 1793 مخالفة بقطاع المخابز البلدية المدعمة، و1093 مخالفة بالأسواق والمحال العامة، و23 مخالفة في مجال المواد البترولية ومحطات الوقود.

وأوضح التقرير أن المخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار أو صرف بونات التموين، والذبح خارج المجازر، وضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب إدارة منشآت دون ترخيص، ومخالفات الاشتراطات الصحية والنظافة، وعدم وجود شهادات صحية أو لوحات تشغيل، فضلًا عن تجميع سلع تموينية مدعمة بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بالمضبوطات، أسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة 3 أطنان و374 كيلوجرامًا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و432 كيلوجرامًا من اللحوم والأغذية الفاسدة، و75 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر، و15 كيلوجرامًا من المواد الملونة الصناعية غير المصرح بها، بالإضافة إلى ضبط 1450 كيلوجرامًا من الدقيق الحر بالمخابز السياحية، وإعدام 25 كيلوجرامًا من البسكويت و12 كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة.

وأهابت محافظة المنيا بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، من خلال مركز السيطرة على الرقمين 0862342200 و0862320001، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم 01100585052، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وكذلك عبر تطبيق «حماية المستهلك»، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى والحفاظ على حقوق المواطنين.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

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