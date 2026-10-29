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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 1140 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 1425 طائرة مسيرة

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 1140 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 1425 طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 1140 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 1425 طائرة مسيرة
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 1140 عسكريا أوكرانيا بالإضافة إلى تحسين القوات الروسية لمواقعها التكتيكية، وإسقاط أنظمة الدفاع الجوي لـ 1425 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم / الخميس / أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 145 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية.

وأشارت إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت على خطوط ومواقع إستراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في صفوف القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر قوات كييف أكثر من 220 عسكريًا، ومركبات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية لـ 1425 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأضافت أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 260 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية.

كما واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 175 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 340 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية.

وزارة الدفاع الروسية عسكريا أوكرانيا تحسين القوات الروسية

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