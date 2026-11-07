أمانة الاستثمار المركزية بـ"مستقبل وطن" تضع متابعة تنفيذ مخرجات منتدى مصر على رأس أولوياتها

عقدت أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور سمير صبري، اجتماعها التنظيمي المشترك الأول مع أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية وأمناء الاستثمار بالمحافظات، وذلك لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات متابعة ما يصدر عن الحكومة من إجراءات لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، ورصد مدى انعكاسها على مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي بالمحافظات، في تحرك تنظيمي يستهدف تحويل الرؤى والتوصيات الاقتصادية إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأكد النائب الدكتور سمير صبري، أمين الاستثمار المركزي بحزب مستقبل وطن، أن إعداد خريطة استثمارية للمحافظات يتطلب الاعتماد على المزايا النسبية لكل محافظة، وحصر فرصها وإمكاناتها في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية واللوجستية، مشيرًا إلى أن الأمانة ستكثف التواصل مع المستثمرين وتنظم جولات ميدانية بالمناطق الاستثمارية لرصد المعوقات الإدارية والإجرائية والتشريعية، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.

كما طرح أعضاء الأمانة وأمناء الاستثمار بالمحافظات مقترحات لإعداد قاعدة بيانات موحدة بالفرص الاستثمارية، وتنظيم جولات ميدانية، وتعزيز التواصل مع المستثمرين لرصد التحديات، إلى جانب إعداد توصيات تشريعية وإجرائية لتحفيز الاستثمار والإنتاج ودمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث أكد المشاركون أهمية متابعة الإجراءات الحكومية لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، وتقييم نتائجها على أرض الواقع، بما يضمن تحويلها إلى مردود اقتصادي وتنموي ملموس.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون علي الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم مؤسسات الدولة، وتعزيز الوعي المجتمعي والتصدي للشائعات من خلال نشر المعلومات والحقائق، امتدادًا لنهج حزب مستقبل وطن وثوابته في دعم الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها.