قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تناسب دخول المواطنين.. مقترحات برلمانية لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

وحدات سكنية
وحدات سكنية
فريدة محمد

تقدم الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار الوحدات السكنية وتداعياته على قدرة المواطنين على التملك، وتأثيره على استقرار السوق العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة.

وأكد أن توفير السكن الملائم للمواطن المصري يمثل أحد أهم الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، كما يعد قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بمستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية.

سوق العقارات شهد ارتفاعا كبيرا

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن سوق العقارات المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متسارعة وغير مسبوقة في أسعار الوحدات السكنية بمختلف فئاتها، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فئات الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل، وأدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية ومتوسط دخول الأسر المصرية.

وأوضح أن هذه الزيادات المتتالية أدت إلى تغيرات ملحوظة في أنماط الطلب وسلوكيات الشراء داخل السوق العقاري، حيث اتجهت شريحة واسعة من المواطنين إلى البحث عن الوحدات الأصغر مساحة والأقل تكلفة، كما تزايد الاعتماد على الإيجار كبديل مؤقت عن التملك، في الوقت الذي اضطرت فيه أعداد كبيرة من المواطنين إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية أو توافر فرص تمويل أكثر ملاءمة.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المؤشرات العقارية كشفت عن تحولات واضحة في خريطة التنمية العمرانية، تمثلت في تنامي الطلب على المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة باعتبارها أحد البدائل المتاحة للحصول على وحدات سكنية مناسبة، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف البناء والتمويل يثير العديد من التساؤلات حول مدى قدرة هذه المدن على استيعاب مختلف الشرائح الاجتماعية وتحقيق العدالة السكنية المنشودة.

وقال النائب: أهمية هذا الملف تتزايد في ظل استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الخدمات الأساسية والطاقة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، فضلًا عن التحديات التي تواجه منظومة التمويل العقاري، الأمر الذي يفرض ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة ومتوازنة لضبط السوق العقاري والحفاظ على استقراره، مع ضمان استمرار القطاع في أداء دوره كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي ومصادر جذب الاستثمار.

وشدد النائب مختار همام على أن القضية لم تعد تتعلق فقط بارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وإنما بمدى قدرة المواطن المصري على الحصول على مسكن ملائم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ومدى نجاح السياسات الحكومية في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق واعتبارات العدالة الاجتماعية.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة بسرعة موافاة المجلس ببيان تفصيلي يتضمن الأسباب الرئيسية وراء الارتفاعات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية خلال السنوات الأخيرة، ومدى تأثير أسعار مواد البناء والطاقة والخدمات على تلك الزيادات، والإجراءات العاجلة التي تتخذها الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل.

كما طالب بتوضيح خطة وزارة الإسكان للتوسع في توفير وحدات سكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وموقف الوزارة من الاتجاه المتزايد نحو الوحدات صغيرة المساحة، وآليات ضمان توافرها بمستويات جودة مناسبة وأسعار عادلة، إلى جانب السياسات الحكومية المستهدفة لزيادة معدلات التملك والحد من الاعتماد المتنامي على الإيجار كحل دائم للأزمة السكنية.

وشدد على ضرورة الكشف عن آليات تحقيق التوازن الاجتماعي والعمراني داخل المدن الجديدة، وضمان إتاحة السكن لمختلف الفئات وعدم اقتصار الاستفادة على شرائح بعينها، والبرامج والمبادرات السكنية الموجهة للشباب خلال المرحلة المقبلة ومدى كفايتها في تلبية الاحتياجات الفعلية، فضلًا عن خطة الحكومة لدعم وتطوير منظومة التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وتيسير إجراءات الحصول على التمويل.

وطالب النائب كذلك بالكشف عن حجم الطلب الفعلي على الوحدات السكنية مقارنة بحجم المعروض، ومدى وجود فجوة إسكانية تستوجب تدخلات إضافية من الدولة، والإجراءات المتخذة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو مضاربات سعرية قد تؤثر على استقرار السوق العقاري وترفع الأسعار بصورة غير مبررة.

ودعا وزارة الإسكان لكشف خطتها بشأن تعزيز جاذبية المدن الجديدة من خلال استكمال الخدمات والمرافق والبنية التحتية وخلق فرص العمل اللازمة لاستدامة التنمية بها، إلى جانب عرض الرؤية المستقبلية للحكومة للحفاظ على استقرار السوق العقاري وضمان استمرار دوره كأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني دون الإضرار بحق المواطنين في السكن الملائم.

وطالب النائب، بضرورة الوقوف على حقيقة الأوضاع الراهنة بسوق الإسكان، ومتابعة ما تتخذه الحكومة من إجراءات وسياسات لضبط الأسعار، وتوسيع فرص التملك، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والعدالة الاجتماعية، بما يكفل حماية حقوق المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

مختار همام مرسي لجنة الإسكان مجلس النواب مجلس الوزراء الإسكان سكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

خلال ساعات من لقاء الأهالي بقرية نفيا.. محافظ الغربية يستجيب لمطالبهم بحملة نظافة مكبرة

معاش تكافل وكرامة

التضامن حسمت الأمر.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026

الشهادة الماسية بلس

بنك التعمير والإسكان يرفع عائد الشهادة الماسية بلس إلى 19%.. تفاصيل القرار والمميزات

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد