إبراهيم ربيع: جماعة الإخوان تواجه أزمة وجود.. وما حدث بعد 2013 كان تصفية لا تسوية

قال إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، إن جماعة الإخوان فقدت قدرتها على الاستمرار في المشهد السياسي المصري، بعد أن حسم الشعب موقفه منها ورفض استمرارها في الحكم، مؤكدًا أن تجربة الجماعة كشفت للمصريين طبيعة مشروعها وأدت إلى تراجع قبولها على المستوى الشعبي.

وأوضح ربيع أن ما شهدته مصر عقب عام 2013 لم يكن مجرد خلاف سياسي أو محاولة للتوصل إلى توافق مع الجماعة، وإنما وصفه بأنه «تصفية لا تسوية»، في إشارة إلى انتهاء المرحلة التي كانت فيها الجماعة طرفًا في إدارة المشهد السياسي.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تنظيم الإخوان يمر حاليًا بواحدة من أصعب مراحله، معتبرًا أنه يعاني أزمة وجود حقيقية، بعدما فقد المساحة التي كان يتحرك من خلالها داخل المجتمع المصري.

وأشار الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية إلى أن وضع الجماعة الحالي يختلف بصورة كبيرة عما كانت عليه في فترات سابقة، لافتًا إلى أن رفض المصريين لاستمرارها في الحكم كان نقطة فاصلة في مسار التنظيم، وكشف حجم التراجع الذي يواجهه.

وأكد ربيع أن الأزمة التي يمر بها التنظيم لم تعد مرتبطة فقط بخسارة موقعه في السلطة، وإنما تمتد إلى قدرته على الحفاظ على وجوده وتأثيره، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تعكس حجم التحديات التي تواجه الجماعة ومستقبلها.