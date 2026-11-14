"الهلال الأحمر": مصر تسخر إمكاناتها وتواصل ملحمة العطاء الإنساني لدعم الأشقاء في غزة

أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين يمثل امتدادًا لدور تاريخي والتزام راسخ تجاه الشعب الفلسطيني، مشددة على أن الدولة المصرية تسخر جميع إمكاناتها، وتعمل بتنسيق متكامل بين مؤسساتها الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتقديم مختلف أوجه الدعم الطبي والإنساني للأشقاء في قطاع غزة.

وقالت آمال إمام، في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا لايف)، إن مصر تواصل أداء دورها الإنساني في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال منظومة عمل وطنية متكاملة تعمل على مدار الساعة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 وحتى الآن، يقود الهلال الأحمر المصري جانبًا محوريًا منها، بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، لتوفير الدعم الطبي والإغاثي والإنساني لأهالي القطاع.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري يضطلع بدور رئيسي ضمن الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق باستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، ووزارة التضامن الاجتماعي في الملفات المرتبطة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشارت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إلى استقبال الدفعة رقم 100 من الأشقاء الفلسطينيين، في محطة مهمة ضمن الجهود المصرية المتواصلة، موضحة أن هذه الدفعة شهدت تزامنًا مع مغادرة دفعة أخرى من المرضى والمصابين الذين تلقوا العلاج والرعاية الطبية داخل المستشفيات المصرية، عبر معبر رفح البري.

وأضافت أن وصول عدد الدفعات المستقبلة إلى 100 دفعة، يقابله مغادرة 100 دفعة أخرى بعد تلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، بما يعكس امتداد الدور المصري من استقبال المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم إلى متابعة رحلة علاجهم وعودتهم إلى قطاع غزة بعد التعافي.

وأكدت آمال إمام أن دور الهلال الأحمر المصري لا يقتصر على استقبال المصابين وتنسيق دخول المساعدات وتوزيعها، بل يمتد إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الإنسانية داخل معبر رفح، من خلال مركز للخدمات الإنسانية أقامه الهلال الأحمر لتلبية احتياجات المسافرين والمرضى ومرافقيهم.

وأضافت أن المركز يقدم حزمة متنوعة من الخدمات، تشمل توفير الكراسي المتحركة، ومساندة المسافرين، والمساعدة في إنهاء إجراءات السفر، وتوفير الملابس والمواد الإغاثية العاجلة، فضلًا عن تشغيل مطبخ متنقل يقدم الوجبات الساخنة والمشروبات يوميًا، مع اهتمام خاص بكبار السن والأطفال، الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم خلال رحلتهم إلى وجهاتهم داخل القطاع.

وأوضحت أن فرق الهلال الأحمر المصري تواصل عملها على مدار الساعة لتجهيز ودفع قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تزامن استقبال الدفعة رقم 100 مع الدفع بالقافلة رقم 310 ضمن قوافل (زاد العزة.. من مصر إلى غزة).

وأشارت إمام إلى أن قوافل (زاد العزة) انطلقت في يوليو 2025، واستمرت في أداء مهمتها الإنسانية، امتدادًا لسلسلة من التحركات الإغاثية المصرية التي سبقتها، وشهدت تسيير أكثر من 300 قافلة مساعدات أخرى منذ عام 2023، بما يعكس استمرارية الجهود المصرية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.