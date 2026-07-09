قبل اجتماع سعر الفائدة.. الذهب يتراجع 69 جنيها في الصاغة

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 9-7-2026؛ وذلك قبل حسم سعر الفائدة في البنوك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 69 جنيهًا جديدة على أساس أسبوعي ليصل مجمل ما فقده المعدن الأصفر في أسبوعين 150 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5850 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6685 جنيها للشراء و 6628 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6128 جنيها للشراء و 6076 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5850 جنيها للشراء و 6800 جنيا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5015 جنيها للشراء و 4971 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 46.8 أل جنيه للشراء و46.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4121 دولار للشراء و 4120 دولار للبيع.