الأكبر في التاريخ.. مباراة مصر والأرجنتين تحقق أكبر مشاهدات عالميًا وتحطم جميع الأرقام القياسية على جوجل

لم تتوقف أصداء مواجهة مصر والأرجنتين عند حدود المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى العالم الرقمي، بعدما تحولت المباراة إلى واحدة من أكثر الأحداث الرياضية تأثيرًا على الإنترنت خلال عام 2026. فالمواجهة التي حبست أنفاس الجماهير في دور الـ16 من كأس العالم لم تمنح المشجعين إثارة كروية فقط، وإنما دفعت ملايين الأشخاص حول العالم إلى البحث عن تفاصيلها لحظة بلحظة، لتسجل اسمها في تاريخ محرك البحث "جوجل" باعتبارها صاحبة أكبر موجة بحث شهدها على الإطلاق.

مباراة تاريخية أشعلت اهتمام العالم

شهدت المباراة سيناريو دراميًا استثنائيًا، بعدما نجح المنتخب الأرجنتيني في العودة من التأخر أمام منتخب مصر، ليحقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة. ومع تسجيل هدف الفوز في الدقائق الحاسمة، انفجرت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بملايين الاستفسارات حول المباراة وأحداثها، لتتحول إلى حديث العالم خلال دقائق معدودة.

ولم يكن الاهتمام مقتصرًا على النتيجة فقط، بل امتد إلى القرارات التحكيمية، واللقطات المثيرة، وردود الأفعال التي صاحبت اللقاء، وهو ما ضاعف من حجم البحث عالميًا.



جوجل تعلن رقمًا قياسيًا غير مسبوق

أكد نيك فوكس، رئيس قطاع المعرفة والمعلومات في شركة جوجل، أن محرك البحث سجل أعلى معدل استخدام في تاريخه مباشرة بعد إحراز الأرجنتين هدف الفوز أمام مصر، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة شهدت أكبر تدفق لعمليات البحث منذ إطلاق الخدمة.

وأوضح فوكس أن المباراة كسرت جميع الأرقام القياسية السابقة، لتصبح لحظة تاريخية في سجل استخدام محرك البحث، وهو ما يعكس حجم التفاعل العالمي مع منافسات كأس العالم.

وفي السياق نفسه، أوضحت شركة جوجل لشبكة "CNBC" أنها لا تعلن عادةً عن الأرقام الدقيقة لعمليات البحث، لكنها أكدت أن محركها سجل أعلى معدل للاستعلامات في الثانية الواحدة عقب تسجيل الهدف الحاسم.

أكبر دعاية لمصر على الساحة العالمية

ورغم خسارة المنتخب المصري، فإن المباراة تحولت إلى نافذة دعائية ضخمة لمصر، بعدما أصبحت عبارة "الأرجنتين ضد مصر" الأكثر تداولًا وبحثًا على محرك جوجل عقب اللقاء، متفوقة على آلاف الموضوعات الأخرى حول العالم.

كما ساهم الجدل الذي صاحب المباراة، خاصة القرارات التحكيمية واللقطات المثيرة، في زيادة اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام العالمية بالمواجهة، لتظل مصر محور الحديث لساعات طويلة على مختلف المنصات الرقمية.



كأس العالم يعزز مكانة جوجل

وجاء هذا الإنجاز في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لشركة جوجل، التي تواجه منافسة متزايدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة، إلا أن الأحداث الرياضية الكبرى أثبتت مجددًا أن محرك البحث لا يزال الوجهة الأولى للمستخدمين عند البحث عن المعلومات الفورية.

وتواصل جوجل هيمنتها على سوق البحث العالمي بحصة تقارب 90%، كما حققت الشركة نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الإيرادات أو أداء أسهمها، مستفيدة من الإقبال الكبير على خدماتها.

أكثر العبارات تداولًا بعد المباراة

وكشفت جوجل أن عبارة "الأرجنتين ضد مصر" جاءت في صدارة عمليات البحث عقب اللقاء، بينما تضمنت قائمة الأكثر بحثًا أيضًا عبارات مثل "الأرجنتين ضد كولومبيا"، و"كم عدد أهداف ميسي في كأس العالم؟"، إلى جانب استفسارات عن إصابات اللاعبين، والمصطلحات الطبية المستخدمة داخل الملاعب، فضلًا عن تساؤلات الجماهير حول ما إذا كانت النسخة الحالية ستكون الأخيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم.



أكدت الأرقام أن كأس العالم 2026 لم يعد مجرد بطولة لكرة القدم، بل تحول إلى حدث رقمي عالمي يغير خريطة الاهتمام على الإنترنت. وبينما احتفلت الأرجنتين بالتأهل، نجحت مباراة مصر والأرجنتين في تحقيق إنجاز من نوع آخر، بعدما أصبحت الأكثر تأثيرًا في تاريخ محرك بحث جوجل، لتمنح مصر حضورًا عالميًا استثنائيًا على الساحة الرقمية، وتؤكد أن المباريات الكبرى لا تُكتب نتائجها داخل الملاعب فقط، بل تمتد آثارها إلى العالم بأسره.