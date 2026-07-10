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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 19 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر
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أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت جهود المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات عن إزالة 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة، والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة حالتي تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 55 متر مربع، إلى جانب إزالة 13 حالة متغير مكاني بإجمالي مساحة 995 متر مربع و6 أسهم، فضلاً عن إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط و12 سهم، مؤكدًا أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 مستمرة حتى 17 يوليو الجاري وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار حملات الإزالة بكافة مراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، ومنع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي.

وأشار المحافظ إلى المتابعة اليومية والمستمرة لسير أعمال الموجة من خلال غرف العمليات والوحدات المحلية، إلى جانب تكثيف أعمال الرصد الميداني والتعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية أو مخالفات جديدة، بما يضمن تحقيق المستهدف من الموجة واستمرار جهود الدولة في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أسيوط إزالة التعديات حملات إزالة التعديات الموجة الـ29 لإزالة التعديات إزالة 19 حالة تعدي

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