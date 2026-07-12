قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل لـ 90% | حزمة خصومات وإعفاءات من الغرامات وتيسيرات في المدن الجديدة
ترامب : مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام الملاحة التجارية
إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن كأس العالم 2030.. فيفا يدرس رفع عدد المنتخبات إلى 64
رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي
قيادي بمستقبل وطن: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني رسالة تقدير لكل من يرفع اسم مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعداد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
إيران تعلن توقف الحركة تماما في مضيق هرمز
توبا بويوكستون تثير الجدل بتصريحات عن تغطية الشعر والطاقة السلبية
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
"لعنة سبيد" تتوقف أمام الأرجنتين.. اليوتيوبر الشهير يفشل في مواصلة سلسلة "النحس" بالمونديال
حمادة الشربيني: استقبال الرئيس السيسي منحنا الدعم أكثر لتحقيق نجاحات عديدة للكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الجيرة .. القبض على عاطل تعدّى على سيدة وآخرين بسلاح أبيض في القاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة وآخرين بإستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

 بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 10 الجارى قام أحد الأشخاص بالتعدى عليها وآخرين بإستخدام سلاح أبيض لخلافات بينهم حول الجيرة "دون حدوث إصابات".

 أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

ترشيحاتنا

الشمس

لغز حير العلماء لعقود.. هل يحمل الغبار الكوني سر حرارة الشمس المستحيلة؟

طرد

دموع إمبولو تكشف قانونا جديدا.. كيف صنع الهوية الخاطئة أول حالة طرد مثيرة في مونديال 2026؟

كأس العالم

50 مليون دولار تنتظر البطل.. كيف توزعت مكافآت كأس العالم 2026 مع احتدام سباق اللقب؟

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

تضامن الشرقية تبدأ تدريب 886 رائدة اجتماعية لتعزيز التوعية المجتمعية

التضامن الاجتماعي بالشرقية
التضامن الاجتماعي بالشرقية
التضامن الاجتماعي بالشرقية

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد