خلافات الجيرة .. القبض على عاطل تعدّى على سيدة وآخرين بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة وآخرين بإستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 10 الجارى قام أحد الأشخاص بالتعدى عليها وآخرين بإستخدام سلاح أبيض لخلافات بينهم حول الجيرة "دون حدوث إصابات".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .