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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين ملاكي ونقل بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني
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شهد طريق العساوية شرق بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا إثر وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل؛ أسفر عن مصرع قائد السيارة الملاكي في الحال، وإصابة شخصين آخرين، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق العساوية شرق بدائرة مركز أخميم، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي يقودها القذافي ط. م، وسيارة نقل تابعة لمصنع الكوثر آيس كريم يقودها محمد ع. أ، حيث اصطدمت السيارتان أثناء سيرهما بالطريق، ما أدى إلى تحطم أجزاء من السيارتين ووقوع خسائر بشرية.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكي القذافي ط. م، في موقع الحادث متأثرًا بإصاباته البالغة، فيما أصيب كل من محمود أ. أ، عامل، ومحمد ع. أ، قائد السيارة النقل، بإصابات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، دفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف جهات التحقيق.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى رفع آثار التصادم من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة، حيث تبين عدم وجود إعاقة مرورية بالطريق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ملاكي تصادم

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