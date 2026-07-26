4 عادات يومية للحفاظ على شعرك صحي ولامع

هناك العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على نمو الشعر وترققه، بدءًا من العوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية وصولاً إلى الشيخوخة.

في حين أن بعض الأمور خارجة عن سيطرتنا، فإن الطريقة التي تعتني بها بشعرك كل يوم تلعب دورًا مهمًا في مدى صحة مظهره وملمسه

إليك 4 استراتيجيات للعناية بالشعر يمكنك دمجها في روتينك اليومي للمساعدة في حماية فروة رأسك، والحد من التقصف، ودعم صحة شعرك بشكل عام

- حافظ على نظافة فروة رأسك

يساعد غسل الشعر بالشامبو بانتظام على إزالة الزيوت الزائدة والعرق وتراكم المنتجات وخلايا الجلد الميتة من فروة الرأس.

على الرغم من أن هذا لا يعزز بالضرورة نمو الشعر بشكل أكبر، إلا أن غسل الشعر بالشامبو بانتظام يرتبط بانخفاض الرائحة والتقشر، وتحسين صحة فروة الرأس ، وتقليل علامات الالتهاب

- تعامل مع الشعر بلطف

يكون الشعر أكثر هشاشة عندما يكون مبللاً، لتجنب التقصف، لفي شعرك بمنشفة أو قميص بعد غسله، مع الحرص على عدم فركه لتجفيفه.

من الأفضل أيضاً ترك شعركِ يجف قليلاً في الهواء قبل فك تشابكه بمشط واسع الأسنان، خاصةً إذا كان شعركِ ناعماً، أما إذا كان شعركِ مجعداً أو خشناً، فسيكون تمشيطه أسهل وهو رطب

- قلل من استخدام الحرارة في تصفيف الشعر

قد يؤدي استخدام مجففات الشعر ومكواة الشعر وأدوات التجعيد بشكل متكرر إلى إضعاف خصلات الشعر مع مرور الوقت، هذه الحرارة الزائدة قد تجرد الشعر من رطوبته، مما يؤدي إلى جفافه وتجعده وتقصفه

- تناول الأطعمة المغذية

يُوفر التغذية الجيدة العناصر الأساسية اللازمة لنمو شعر صحي ، ويُعد البروتين بالغ الأهمية، إذ يتكون الشعر في الأساس من بروتين يُسمى الكيراتين.

قد تلعب مستويات بعض العناصر الغذائية الدقيقة دورًا في تساقط الشعر أو نموه، فقد رُبط انخفاض مستويات فيتامين د والحديد والزنك والبيوتين بتساقط الشعر ، بينما قد يؤدي الإفراط في تناول السيلينيوم وفيتامين أ وفيتامين هـ إلى إعاقة نمو الشعر

المصدر health