ارتجاع المريء.. اعرف علاجه وأعراضه وعلامات الخطر

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الارتجاع المعدي المريئي حيث أنه من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار والجنسيات.

ووفقا لما جاء في موقعtuasaude نعرض لكم أهم المعلومات عن الارتجاع المعدي المريئي.

ماهو الارتجاع المعدي المريئي

يتميز الارتجاع المعدي المريئي أو GERD بتدفق محتويات المعدة إلى المريء باتجاه الفم ويحدث ذلك نتيجة خلل في وظيفة العضلة العاصرة التي تفصل المعدة عن المريء.

أعراض الارتجاع المعدي

حرقة المعدة، التجشؤ، وصعوبة البلع و يصف بعض المرضى الألم المصاحب لارتجاع المريء بأنه حرقة في الصدر والحلق، وشعور بثقل في المعدةو يمكن أن تسبب زيادة الحموضة إحساسًا بالحرقة والوخز في فم المعدة، والذي قد يمتد إلى القفص الصدري الأيسر أو الأيمن.

علاج الارتجاع المعدي المريئي

يعتمد علاج هذه الحالة بشكل كبير على تغيير النظام الغذائي واتباع نظام غذائي خاص بالارتجاع المعدي المريئي.

قد يصف الطبيب أيضًا أدوية لعلاج الارتجاع المعدي المريئي، مثل أدوية حماية المعدة، ومضادات الحموضة، وأدوية تؤخر إفراغ المعدة.

كما أن تجنب الوجبات الكبيرة، وتناول الطعام قبل الاستلقاء بعدة ساعات، ورفع رأس السرير يمكن أن يساعد أيضاً في السيطرة على الأعراض

علامات الخطر

يجب عليك طلب الرعاية الطبية فوراً إذا شعرت بما يلي:

ألم حاد ومفاجئ

ألم مصحوب بضيق في التنفس، أو دوار، أو إغماء

الألم بعد إصابة أو صدمة حديثة

الحمى، أو القيء، أو وجود دم في البراز أو البول

إذا كان الألم خفيفًا ولكنه يستمر لأكثر من يومين، أو إذا عاد بشكل متكرر، فاستشر مقدم الرعاية الصحية للتشخيص والعلاج المناسبين.