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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أشهر مشاكل البشرة في سن اليأس.. وحلول فعالة

البشرة
البشرة
اسماء محمد

تعاني النساء في مرحلة انقطاع الطمث والمعروفة "بسن اليأس" من أعراض عديدة منها ظهور بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب والجفاف والتقشر والحكة.
 

يمكنكِ السيطرة على مشاكل البشرة بعد انقطاع الطمث باتباع روتين عناية منزلية جيد وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

نظّفي بشرتكِ بلطف

حتى لو كانت بشرتكِ جافة، نظّفيها يوميًا لإزالة المكياج والأوساخ اليومية. لكن تجنّبي استخدام غسول رغوي إلا إذا كانت بشرتكِ دهنية.

استخدمي غسولًا لطيفًا غير رغوي مصممًا خصيصًا للبشرة الحساسة.


رطبي بشرتكِ يومياً

بعد انقطاع الطمث، تحتاج العديد من النساء إلى ترطيب بشرتهن بشكل مكثف فالمرطبات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك تساعد على الاحتفاظ بالماء، مما يحافظ على نضارة البشرة كما أن الأمصال والكريمات الغنية بمضادات الأكسدة قد تكون مفيدة مثل فيتامين سي، حيث تحارب الجذور الحرة التي تساهم في شيخوخة البشرة.


تجنبي المكونات المهيجة

لا ترغبين في تفاقم مشاكل بشرتكِ بمكونات تُهيجها تجنبي المنتجات التي تحتوي على عطور، أو ألوان، أو كحول (يُشار إليه عادةً باسم كحول SD أو كحول مُحَوَّر) فإذا كانت رائحته أو مظهره جذابًا، فمن المحتمل أنه غير مناسب للبشرة الحساسة، اختاري منتجات عديمة اللون، خفيفة الرائحة أو شبه خالية منها.


استحم بماء دافئ، وليس ساخناً:  اجعل الاستحمام قصيراً وبماء غير ساخن جداً فالاستحمام بالماء الساخن يُزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك، مما يجعلها جافة. 

رطب بشرتك فور تجفيفها بالمنشفة، فالبشرة تمتص المكونات بشكل أفضل وهي لا تزال رطبة.


إذا لاحظت احمرارًا أو طفحًا جلديًا، فاستشر طبيبك و يمكن لطبيب الجلدية استبعاد مشاكل مثل الإكزيما أو الوردية أو ردود الفعل التحسسية، ومساعدتك في إيجاد حل.

بقع داكنة
تظهر تلك العلامات الداكنة المزعجة، والتي تسمى أحيانًا بقع الشيخوخة، غالبًا بعد انقطاع الطمث، ويصعب علاجها في المنزل.

قد لا تستجيب البقع الداكنة دائمًا للكريمات المتاحة دون وصفة طبية و هناك العديد من الكريمات الموصوفة طبيًا التي يمكن أن تساعد، مثل التريتينوين، وهو ريتينويد يُصرف بوصفة طبية.

 إذا لم يكن ذلك كافيًا، يمكن لتقشير الوجه في العيادة أو علاجات الليزر أن تُخفف من حدة البقع وتُحسّن من إشراقة البشرة ومظهرها الشاب. استشيري طبيب الجلدية بشأن هذه الخيارات.

شعر الوجه غير المرغوب فيه
مع تغير الهرمونات، قد تلاحظين ظهور شعر على الشفة العليا أو الذقن و إذا كنتِ ترغبين في التخلص منه، فإن الطرق المجربة والفعالة لإزالة الشعر، كالملقط والشمع وكريمات إزالة الشعر والخيط، ستخلصكِ منه إلى أن ينمو مجدداً.

التحليل الكهربائي حلٌّ دائم لإزالة الشعر فهو يُدمّر الخلايا النامية في بصيلات الشعر، فلا يُمكنها النمو مجدداً ويحتاج معظم الأشخاص إلى عدة جلسات للحصول على النتائج المرجوة، إذا قررتِ اتباع هذا الأسلوب، فاختاري أخصائية تحليل كهربائي مرخصة أو استشيري طبيبكِ للحصول على توصية.

يمكن إزالة الشعر بالليزر للتخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه، ولكن هناك شرط أساسي. 

يستهدف الليزر مادة الميلانين، المسؤولة عن لون الشعر والبشرة ولا يُجدي العلاج بالليزر إلا مع الشعر الداكن أما إذا كان الشعر غير المرغوب فيه فاتح اللون، فلن يكون الليزر فعالا.

ظهور حب الشباب بعد انقطاع الطمث
لسوء الحظ، لا يعني انقطاع الطمث نهاية حب الشباب فبعض النساء يعانين من حب الشباب طوال حياتهن، بينما تعاني أخريات من تفاقم حب الشباب عندما تنخفض مستويات هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث.

إذا لاحظتِ ظهور حبوب بعد انقطاع الطمث، فلا تستخدمي أقوى منتجات علاج حب الشباب المتوفرة فالعديد من هذه المنتجات قاسية جدًا على بشرة البالغين وتسبب جفافها. جربي غسولًا لطيفًا يحتوي على حمض الساليسيليك. 

البشرة سن اليأس مشاكل البشرة حب الشباب الليزر

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