ضبط شخصين بحوزتهما 12 ألف علية سجائر مهربة جمركيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وبحوزتهما أكثر من 12 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمطروح قيام (شخصين - مقيمين بنطاق محافظتى "مطروح ، الجيزة") بالإتجار فى السجائر المهربة ومجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (أكثر من 12 ألف عبوة سجائر "مهربة ومجهولة المصدر") وبمواجهتهما إعترفا بتجميعهما السجائر وحجبها عن التداول لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من قيمتها المقررة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق





