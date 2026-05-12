بعد انتهاء التجهيزات.. إشارات شارع الحجاز تدخل الخدمة الأسبوع المقبل بالغردقة

أعلن الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر، قرب تشغيل إشارات المرور الجديدة بشارع الحجاز بمدينة الغردقة، مؤكداً انتهاء جميع التجهيزات الفنية الخاصة بالمشروع تمهيداً لدخولها الخدمة خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة المرور وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية، خاصة فى المناطق التى تشهد كثافات مرورية مرتفعة، مشيراً إلى أن شارع الحجاز يُعد من المحاور الحيوية المهمة داخل مدينة الغردقة.

وأكد البرقى أن تشغيل الإشارات الجديدة سيسهم فى الحد من التكدسات المرورية وتحسين حركة السيارات والمشاة، إلى جانب رفع معدلات الأمان والسلامة المرورية، لافتاً إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط التطوير المرورى بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المحافظة تعمل بشكل متوازٍ على تطوير الطرق والخدمات والبنية التحتية، بما يتناسب مع مكانة الغردقة كمدينة سياحية عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من الزائرين سنوياً.