فن وثقافة

محمد رمضان: أنا أغلى ممثل وقدمت أدوارا متنوعة فى السينما والتلفزيون

تحدث الفنان محمد رمضان عن انه يحاول طوال مشواره الفني أن يقدم شخصيات مختلفة عن الأخرى وتحديدا شخصية البطل الشعبي التى بدات بها. 

واضاف محمد رمضان : قدمت شخصيات مختلفة على مدار تاريخي الفني حتى الآن منها جعفر العمدة وحبيشة ونسر الصعيد وغيرها من الأعمال وبالتالي احترم عقلية المشاهد والنقاد ولو ابحث عن المعتاد كنت وافقت على أعمال كثيرة باجر عالي. 

واوضح رمضان : المعروف أني أغلي ممثل وطوال فترة تصوير   الفيلم لم اشارك فى اى عمل فني وهو خسارة مادية بالنسبة لى ولكن إيمانا منى بأهمية هذا العمل اتخذت هذا القرار.

فيلم اسد 

الفيلم المقرر عرضه في دور السينما المصرية بدءا من 14 مايو، وفي العالم العربي من 21 مايو القادم، تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد.

معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

