إعلان نتائج مسابقة نوال عمر الصحفية لعام 2024

أعلنت اللجنة المشرفة على مسابقة الدكتورة نوال عمر ، رائدة الاعلام المصرى والعربى، التى تنظم تحت رعاية مؤسسة الاهرام ونقابة الصحفيين ، عن نتائج مسابقة هذا العام ، التى جرت تحت عنوان "كيف استعد العالم لغزو الـ" أيه أى" أو الذكاء الصناعى فى الحياة الاجتماعية والعملية".



فاز بالجائزة الاولى حاتم نعام من مؤسسة اخبار اليوم عن موضوعه المهم الذى اجاب فيه عن التساؤل كيف استعد العالم لغزو الذكاءالاصطناعى ،مقدما خارطة امان وطنية وعالمية.



والجائزة الثانية فاز بها اشرف امين ، من الاهرام عن سلسلة حواراته مع علماء الذكاء الصناعى فى العالم خلال مشاركته فى مؤتمر بالمانيا حول اسئلة المستقبل التى تقلق العالم من الذكاء الاصطناعى.



وفازت بالجائزة الثالثة اميمة الاتربى من البوابة نيوز ،عن الموضوع الذى قدمته عن مستقبل التعليم فى مصر فى ظل الذكاء الاصطناعى حيث قدمت خمسة ابحاث تتحدث عن الكيفية التى سوف يؤثر بها الذكاء الاصطناعى على التعليم فى مصر.



وفازت الاستاذة امل شاكر من الاهرام بجائزة خاصة من جانب اللجنة المشرفة عن موضوعها كيف تحمى وظيفتك فى عصر الذكاء الاصطناعى؟ ومن المقرر توزيع الجوائز فى احتفال بمؤسسة الاهرام يوم الاثنين الموافق 18 مايو بقاعه الاستاذ هيكل الساعة السادسة مساء .