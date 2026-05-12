عمرو سلامة: لاعبو الزمالك يريدون البطولتين أكثر من الجماهير

علق المخرج عمرو سلامة علي رغبة جماهير ولاعبي الزمالك في الحصول علي بطولتين الدوري والكونفدرالية .

وكتب سلامة من خلال حسابه الشخصي اكس :" أنا مش شاري أي محاولة لضغط لاعبي الزمالك أو الجهاز الفني أو الإدارة، عندي إقتناع تام إنهم عايزين البطولتين زيهم زينا ويمكن أكثر،

تابع :" إحنا نفسنا فيهم علشان نتبسط، لكن بالنسبة لهم ده أكل عيشهم، ومستقبلهم، و سطور في تاريخهم، دورنا بعد ظروف الموسم ده فقط نقول: "كثر خيركم كده كده"… وبس.



يدخل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك معسكر مغلق بداية من يوم الخميس المقبل استعداداً لنهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة والمقرر إقامته مساء السبت باستاد القاهرة.

