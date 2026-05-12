بشير التابعي: بيزيرا نصف قوة الزمالك

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن شيكو بانزا وبيزيرا قدما مستويات مميزة مع الفارس الأبيض مؤخرا.

وأضاف التابعي، في تصريحات لقناة CBC: "شيكو بانزا قدم مباراة عمره مع الزمالك وظهر بأداء عالمي، كما أن بيزيرا يثبت أنه يمثل 50% من قوة الفريق".



وأكمل : "كينو مع بيراميدز لم يقدم ما يقدمه بيزيرا حاليًا مع الزمالك".

وتابع: "ركلة جزاء اتحاد العاصمة أمام الزمالك صحيحة بنسبة 100%، وحسام عبد المجيد أخطأ في اللعبة".



وختم التابعي بمخاوفه قبل نهائي البطولة، قائلًا: "أنا قلقان على الزمالك في نهائي الكونفدرالية، لأن أداء اللاعبين تراجع في الفترة الأخيرة رغم تحقيق الفوز في بعض مباريات الدوري، كما أن اتحاد العاصمة فريق متواضع".