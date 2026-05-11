عمر جابر عن النهائي الإفريقي : لو برجل واحدة عايز ألعب الماتش

كشف الإعلامي عمرو الدردير عن موقف نجم الزمالك عمر جابر من المشاركة في مواجهة اتحاد العاصمة في اياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:عمر جابر يطلب المشاركة في المباراة النهائية والجهاز الفني بلغه بعمل فحص طبي، بس عمر قالهم أنا لو برجل واحدة عايز ألعب الماتش حتى لو بمسكنات أو بأي شكل.

يخضع عمر جابر قائد نادي الزمالك غدا الثلاثاء، لفحص طبي حاسم لتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يدخل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك معسكر مغلق بداية من يوم الخميس المقبل استعداداً لنهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة والمقرر إقامته مساء السبت باستاد القاهرة.

