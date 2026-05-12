الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

يعود نادي الزمالك للتدريبات الجماعية استعدادا لخوض مواجهة الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب ستاد الكلية الحربية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمباراة الإياب المرتقبة أمام بطل الجزائر، والمحدد لها يوم السبت المقبل.

الزمالك واتحاد العاصمة

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل الزمالك للنهائي عقب الفوز امام شباب بلوزداد بنتيجة (1-0)، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

كما تاهل فريق اتحاد العاصمة إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل مع أولمبيك آسفي المغربي سلبياَ ذهاباً ثم التعادل بهدف لكل فريق فى موقعة الإياب.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.