شوبير : الأهلي لا يتعامل بعجلة في الأمور المتعلقة باللاعبين أو الجهاز الفني والقرارات تُدار بدراسة دقيقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس وآلية اتخاذ القرار داخل القلعة الحمراء ،خاصة في ملف التعاقدات او الأمور المتعلقة بالجهاز الفني .



وقال شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الأهلي لا يتعامل بعجلة في الأمور المتعلقة باللاعبين أو الجهاز الفني، والقرارات تُدار بهدوء ودراسة دقيقة، ممكن أقولك إن في اسمين تم الاستقرار عليهم خلاص في الأهلي، أنيس بوجلبان في قسم الاسكاوتنج وعصام سراج في ملف التعاقدات''.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الموسم.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.