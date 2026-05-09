إطلاق اسم شهيد الشهامة وحيد متولي على أحد شوارع قريته بالمنوفية تخليداً لذكراه

في لفتة إنسانية وتقديراً لموقفه البطولي ، إلتقي اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، أسرة الشاب وحيد متولي " شهيد الشهامة " إبن قرية الدبايبة والذي ضحي بحياته محاولاً إنقاذ فتاة من حادث قطار بركة السبع ، بحضور صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ المنوفية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشاب، مؤكداً أن ما قدمه من بطولة وتضحية سيظل نموذجاً مشرفاً يحتذى به في الشهامة والإنسانية ، موجهاً بصرف مساعدة مالية عاجلة للأسرة دعماً لهم وتقديراً لموقف نجلهم.

كما أمر المحافظ بإطلاق إسم الشاب علي أحد شوارع قريته تخليداً لذكراه باعتباره رمزاً للفداء والشهامة ،والتنسيق مع جامعة المنوفية بتسهيل إجراءات نقل زوجة الفقيد " ممرضة " لأقرب وحدة صحية مراعاة لظروفها ورعاية أبنائها ، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للأسرة وتلبية متطلباتهم ، فيما أعربت أسرة الشاب عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم ومد يد العون لهم .

جدير بالذكر أن الشاب وحيد متولي " سائق توكتوك " قد لقي مصرعه يوم الخميس الماضي في مشهد مأساوي ومؤثر أسفل عجلات قطار مدينة بركة السبع أثناء محاولة إنقاذ فتاة في العشرينات مجسداً أسمي معاني الشجاعة والفداء .