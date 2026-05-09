قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف تواصل إعمار بيوت الله افتتاح 81 مسجدًا خلال أبريل 2026
الموت يمنع هاني شاكر من تحقيق 3 أمنيات .. تعرف عليهم
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظيفة للمصريين.. الشروط والتفاصيل
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يقترب من 500 ريال والأوقية تتخطى 17 ألف ريال
نشوب حريق في محرك بطائرة ركاب أمريكية واصطدامها بأحد المشاة أثناء الإقلاع
بالدموع والأغاني الوطنية.. تلاميذ يودعون معلمهم بممر شرفي في سوهاج
بحضور الرئيس الفرنسي | إشادة برلمانية بافتتاح جامعة سنجور ..نواب: تعكس اهتمام مصر وفرنسا بالبحث العلمي.. وتسهم في إعداد كوادر الشابة تقود التنمية
قطعة قماش وكتم الأنفاس.. مرافعة قوية من النيابة العامة في واقعة مقتل 3 أطفال في الشروق
الرئيس السيسي يفتتح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور ماكرون| صور
جيش الاحتلال: العثور على طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية
حتى 6 مساءً.. غرفة القاهرة والتموين يطلقان الخدمة المسائية للسجل التجاري
تشغيل المرحلة الأولى لمحور الفشن ومرحلتين بمحور ديروط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشييع جنازة طفل قتل علي يد زوج والدته في المنوفية

جنازة طفل المنوفية
جنازة طفل المنوفية
مروة فاضل

شيع العشرات من اهالي مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، جثمان طفل لقي مصرعه علي يد زوج والدته. 

وسادت حالة من الحزن من ابناء العزبة الغربية حيث أدي الاهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد حسام الدين وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة. 

وقالت عمة الطفل الصغير، إن محمد كان يسكن مع والدته واعتاد زوجها علي ضربه وتعذيبه وذلك بعد انفصالها عن والده ورفع قضية خلع ضده. 

وأضافت أن محمد الطفل الصغير عاش أياما من التعذيب، مؤكدة ان الطفل كان معلقا من يديه وقدمه ، داخل البيت، وعليه اثار إصابات كثيرة في جسده الصغير.

وأشارت إلي أن زوج الأم حاول التخلص من جثمان الطفل بعد وفاته وإلقائه بجوار شريط السكة الحديد عند كوبري البساتين في شبين الكوم، في محاولة لإخفاء الجريمة، لكن الأهالي لاحظوا الأمر، وتمكنوا من الإمساك به وإبلاغ الشرطة فورا.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمقتل طفل علي يد زوج والدته بالعزبة الغربية بشبين الكوم. 

بالانتقال تبين مصرع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات علي يد زوج والدته عقب التعدي عليه بالضرب حتي الموت بمقشة. 

وتمكنت مباحث شبين الكوم في وقت قياسي عقب هروبه من ضبط المتهم بعد تكثيف التحريات وسرعة تتبع خط سير المتهم.

وقد تم التحفظ على المتهم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جنازة شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

سلة الأهلي

الأهلي يصطدم بالاتحاد السكندري في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر للسلة

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

الزمالك

رضا هيكل: جماهير الزمالك هي الفريق حاليا

بالم هيلز

بالم هيلز يضم نور الشربيني إلى صفوف فريق الإسكواش

ليفربول

تشكيل ليفربول و تشيلسي في الدوري الانجليزي

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد