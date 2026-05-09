تشييع جنازة طفل قتل علي يد زوج والدته في المنوفية

شيع العشرات من اهالي مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، جثمان طفل لقي مصرعه علي يد زوج والدته.

وسادت حالة من الحزن من ابناء العزبة الغربية حيث أدي الاهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد حسام الدين وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وقالت عمة الطفل الصغير، إن محمد كان يسكن مع والدته واعتاد زوجها علي ضربه وتعذيبه وذلك بعد انفصالها عن والده ورفع قضية خلع ضده.

وأضافت أن محمد الطفل الصغير عاش أياما من التعذيب، مؤكدة ان الطفل كان معلقا من يديه وقدمه ، داخل البيت، وعليه اثار إصابات كثيرة في جسده الصغير.

وأشارت إلي أن زوج الأم حاول التخلص من جثمان الطفل بعد وفاته وإلقائه بجوار شريط السكة الحديد عند كوبري البساتين في شبين الكوم، في محاولة لإخفاء الجريمة، لكن الأهالي لاحظوا الأمر، وتمكنوا من الإمساك به وإبلاغ الشرطة فورا.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمقتل طفل علي يد زوج والدته بالعزبة الغربية بشبين الكوم.

بالانتقال تبين مصرع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات علي يد زوج والدته عقب التعدي عليه بالضرب حتي الموت بمقشة.

وتمكنت مباحث شبين الكوم في وقت قياسي عقب هروبه من ضبط المتهم بعد تكثيف التحريات وسرعة تتبع خط سير المتهم.

وقد تم التحفظ على المتهم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.