صحة المنوفية تعلن حاجتها لشغل منصب قيادي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن حاجتها لشغل وظيفة مدير الإدارة الاستراتيجية ندباً من الجهات التابعة للمديرية.
وأعلنت ان الشروط المطلوبة للتقدم: يفضل شاغلي الدرجة الأولى التخصصية، تقديم بيان حالة وظيفية مفصل موضح به التدرج الوظيفي ٫ ألا يكون قد سبق توقيع أي جزاء تأديبي على المتقدم, الحصول على الدورات التدريبية اللازمة في مجال العمل٫ إجادة التعامل مع الحاسب الآلي٫ تقديم رؤية تطويرية للعمل بالمكان٫ الإلمام التام بكافة القوانين واللوائح والإجراءات داخل المديرية.
وجاءت مدة الإعلان 15 يوماً تبدأ من تاريخ 9 مايو 2026.
وأكدوا أن طريقة التقديم التوجه إلى "إدارة الموارد البشرية بالمديرية" لتقديم الأوراق المطلوبة.