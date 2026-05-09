صحة المنوفية تعلن حاجتها لشغل منصب قيادي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن حاجتها لشغل وظيفة مدير الإدارة الاستراتيجية ندباً من الجهات التابعة للمديرية.

​وأعلنت ان الشروط المطلوبة للتقدم: ​يفضل شاغلي الدرجة الأولى التخصصية، ​تقديم بيان حالة وظيفية مفصل موضح به التدرج الوظيفي ٫ ​ألا يكون قد سبق توقيع أي جزاء تأديبي على المتقدم, الحصول على الدورات التدريبية اللازمة في مجال العمل٫ ​إجادة التعامل مع الحاسب الآلي٫ ​تقديم رؤية تطويرية للعمل بالمكان٫ ​الإلمام التام بكافة القوانين واللوائح والإجراءات داخل المديرية.

​وجاءت ​مدة الإعلان 15 يوماً تبدأ من تاريخ 9 مايو 2026.

وأكدوا أن ​طريقة التقديم التوجه إلى "إدارة الموارد البشرية بالمديرية" لتقديم الأوراق المطلوبة.