تأجيل محاكمة قـ.اتل زوجته في المنوفية إلى الاثنين المقبل

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية تأجيل الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم بقتل زوجته في قرية كفر السنابسة لخلافات بينهما إلي جلسة الاثنين المقبل لسماع المرافعة.

جاء ذلك عقب صدور قرار الطب النفسي الذي أكد أن المتهم سليم نفسيا ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة على يد زوجها خنقا داخل شقتها بقرية كفر السنابسة، واكتشاف أولادها وفاتها.

وبالانتقال، تبين مصرع سامية، 36 سنة، ربة منزل، خنقا.

وبالبحث، تبين أن وراء الواقعة زوجها لخلافات زوجية بينهم، فقرر التخلص منها.

كما تبين أن أولادها اكتشفوا وفاتها صباحا عند محاولة إيقاظها، وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وطالبت أسرة المجني عليها بالحكم بالإعدام على المتهم، حيث وجهت له تهمة القتل العمد، لأنه عقد النية للتخلص من زوجته.

وأكدت أسرة المجني عليها أنها كانت تعمل وتساعده في المعيشة، وكان دائما يستحوذ على أموالها، وكان هناك خلافات دائمة بينهما، ولكنها كانت ترفض الانفصال عنه بسبب أولادها.

وطالبت الأسرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.