طب ساكت .. شاهد حسرة صاحب محل مفروشات في حريق التهم بضاعة بالملايين بالمنوفية

شهدت مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية احتراق محل مفروشات بالكامل بسبب ماس كهربائي.

وفوجئ الأهالي باندلاع النيران في محل المفروشات صفا المصطفي بأحد شوارع شبين الكوم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة علي الذي أتي علي كافة محتويات المحل بالكامل.

وأكدت الصفحة الرسمية المحل علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن دخول صاحب محل المفروشات محمد رفعت العناية المركزة بعد احتراق المحل حيث تم إجراء عملية له وتم احتجازه بالعناية المركزة وذلك إثر صدمة كبيرة لاحتراق المحل.

وأكد عدد من الأهالي أن الخسائر بالملايين حيث أن المحل كان ممتلئا بالمفروشات الكثيرة وكان معروفا بين أهالي شبين الكوم.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بنشوب حريق في محل مفروشات بمدينة شبين الكوم.

بالانتقال تبين نشوب حريق في محل مفروشات والتي قضت علي كافة محتويات المحل، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وتم السيطرة علي الحريق دون إصابات بشرية وقبل امتداد الحريق إلي المحلات المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.