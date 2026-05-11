رئيس الوزراء يجري بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بالمنوفية

أكد إبراهيم عزت، مراسل "إكسترا نيوز"، أن جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مدينتي السادات والسادس من أكتوبر تأتي في إطار متابعة جهود دعم القطاع الصناعي، الذي توليه الدولة أهمية خاصة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي إلى جانب قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات.

وأوضح عزت أن مدبولي استهل جولته بتفقد عدد من المصانع بمحافظة المنوفية برفقة وزير الصناعة، مؤكدًا خلال اللقاءات أهمية دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع الاستماع إلى مطالب العاملين والمصنعين لتعزيز الإنتاج وزيادة فرص العمل.

وأشار إلى أن الجولة شملت تفقد مصنع "الوادي للكابلات" بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يشهد توسعات مستمرة لزيادة طاقته الإنتاجية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعي عبر إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين، من بينها نظام “الرخصة الذهبية” لتسريع إجراءات إقامة المشروعات.