علاقة غير شرعية.. العثور على رضيع أعلى محطة قطارات في المنوفية

تمكنت مباحث الباجور في محافظة المنوفية من كشف غموض العثور علي طفل رضيع حديث الولادة اعلي محطة قطارات محطة قرية جروان بمركز الباجور.

وتبين أن الطفل نتيجة حمل سفاح وعلاقة غير شرعية بين فتاة وخطيبها نتج عنه طفل وقامت والدة الفتاة بالتخلص من الطفل بالقاءه اعلي محطة القطارات.

البداية كانت بتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة الباجور بالعثور علي جثمان طفل رضيع حديث الولادة بجوار شباك تذاكر محطة قطارات قرية جروان.

بالانتقال تبين أن الطفل أن وضعه داخل شنطة اعلي محطة القطارات.

وبفحص كاميرات المراقبة وتتبع الفحص تبين أن سيدة من مدينة سرس الليان تركت الطفل داخل شنطة وفرت هاربة.

وتبين أن الطفل جاء نتيجة علاقة غير شرعية بين فتاة تبلغ من العمر 19 عاما وخطيبها 22 عاما وقررت والدة الفتاة التخلص من الطفل بإلقائه في محطة القطارات.

فيما تم التحفظ علي الطفل وإيداعه حضانة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.