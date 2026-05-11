حريق يقضي على 36 رأس ماشية في المنوفية

نشب حريق في حظيرة ماشية بقرية ابشادي التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية ما أدى لنفوق عدد كبير من رؤوس الماشية.

البداية كانت باكتشاف الأهالي اندلاع دخان من حظيرة ماشية بالقرية وعلى الفور توافد الأهالي ليكتشفوا حريق هائل داخل مزرعة الماشية بالقرية.

تم الاتصال بقوات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق.

وأكد الأهالي، نفوق ما يقرب من 36 رأس ماشية كان يقوم صاحب المزرعة بتربيتها من أجل الغير لذبحهم كأضحية في عيد الأضحى.

وأوضح الأهالي، أن الحريق كان هائلا بسبب ماس كهربائي من وصلات داخل المزرعة.

وأكد الأهالي، أن المزرعة كانت تحتوي علي عدد كبير من الماشية وتجاوزت الخسائر أكثر من ٣ ملايين جنيه.