انطلقت فعاليات الاحتفالية، التي تنظمها النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اليوم السبت، بدار الحكمة "مقر نقابة الأطباء"، وذلك تخليدا لذكرى يوم الطبيب الثامن والأربعين.

تقام الاحتفالية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الطبية والعامة، فيما تشهد الفعالية تكرّيم رموز المهنة والأطباء المثاليين.

يشارك في الاحتفال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووكيل مجلس النواب الدكتور محمد الوحش، ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور شريف باشا، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور هشام الششتاوي.

أسامة عبد الحي يحذر من أمر أزعج الأطباء المصريين

كما يشارك في الحفل رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي، ورئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسين خالد، ورئيس المجلس الصحي المصري الدكتور محمد لطيف، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، ورئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، إلى جانب عدد من رموز المهنة والأطباء المثاليين من مختلف المحافظات والتخصصات.

وأكد نقيب الأطباء، أن أهم الانجازات التي تحققت بالنسبة للأطباء المصريين خلال السنوات الأخيرة، هي القضاء على (فيرو سي)، وكانت هذه ملحمة كبيرة لأطباء مصر.

وأشار نقيب الأطباء إلى صمود القطاع الطبي في مصر في مواجهة وباء كورونا، وسط انهيار قطاعات طبية كبيرة في أوروبا وغيرها من البلدان، وهذا يرجع لفضل أبناء مصر المخلصين.

وأكد أن الإنجاز الأهم والتاريخي أيضا، تمثل في صدور قانون المسؤولية الطبية، والذي تم العمل عليه ليخرج بشكل يليق بمهنة الطب المصري.

وشدد عبد الحي على أن الاطباء مزعجين جدا من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب كما حظث مع كليات الأسنان والصيدلة، دون توفير فرص حقيقية للتدريب، كما لفت إلى الأزمة التي تواجه أطباء الامتياز بسبب غياب الشمول التأميني لهؤلاء الأطباء.

وشدد على أهمية تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء على القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الفتنة الأخيرة، مؤكدا أنه من المؤسف أن تجد أستاذ فلسفة كبير يقول لك: "ممكن يكون كلامه صح يا دكتور ما تنقشوه".مشيرا إلى أن النقابة تتحرك بقوة من خلال خطة مدروسة ومع عدد من الجهات المسؤولة للتصدي لتجاوزات بعض الأطباء.