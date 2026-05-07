أبو بكر القاضي: يوم الطبيب مناسبة لتكريم أبناء مصر من العاملين بالمهنة

أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، أن الاحتفال بيوم الطبيب يعد مناسبة مهمة لتوجيه التحية والتقدير لجميع أطباء مصر، تقديراً لما يقدمونه من جهود عظيمة ورسالة إنسانية نبيلة في خدمة المرضى والمجتمع.



وقال القاضي في تصريحاته، إن يوم الطبيب يحمل حكاية طويلة من العطاء والتضحيات، ويعكس تاريخا ممتدا للأطباء المصريين الذين كانوا دائماً في الصفوف الأولى دفاعاً عن صحة المواطنين. مشيراً إلى أن جميع الأطباء المكرمين خلال الاحتفالية التي ستقيمها النقابة يوم السبت المقبل يمثلون نماذج مشرفة تستحق التكريم والاحتفاء.

نقابة الأطباء تفخر بتاريخ المهنة

وأضاف أمين عام النقابة أن النقابة تفخر بتاريخ المهنة وبما قدمه الأطباء المصريون عبر الأجيال من علم وإنسانية وإخلاص، موجهاً التهنئة إلى جميع أطباء مصر، قائلاً: "كل طبيب مصري يستحق التكريم، لما يقدمه يومياً من جهد وتفانٍ في خدمة المرضى، وتحمل المسؤولية في أصعب الظروف".

ويحتفل المصريون بـ يوم الطبيب المصري في 18 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يخلّد ذكرى تأسيس أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل عام 1827، ويأتي احتفال هذا العام مع مرور نحو 199 عاماً على ذلك.

وكانت النقابة العامة للأطباء قد قررت تأجيل الاحتفال بيوم الطبيب إلى 9 مايو الجاري، نظراً لتزامن موعده في مارس مع شهر رمضان الكريم وأعياد الأخوة المسيحيين.