نقيب الأطباء : حرية الظهور الإعلامي مكفولة .. وضوابط مهنية تحكم المحتوى العلاجي

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، دعم النقابة الكامل لحرية ظهور الأطباء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والعلمية المنظمة لهذا الظهور، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول معلومات طبية غير دقيقة.

وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك لائحة واضحة تحدد قواعد تحدث الأطباء إلى الجمهور، تتضمن الالتزام بالمحتوى العلمي الموثق وتجنب الترويج لعلاجات غير معتمدة أو تقديم معلومات قد تضلل المرضى. وفي هذا السياق، أشار إلى أن النقابة طلبت من الأطباء التسجيل عبر تطبيق إلكتروني للحصول على تصريح مسبق للظهور الإعلامي، مؤكدًا أن إجراءات الحصول على الإذن لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمتلك آليات لرصد ومتابعة المحتوى الطبي المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار التنسيق مع النقابة لضمان التزام الأطباء بالمعايير المهنية.

التعامل مع المخالفات

وفيما يتعلق بالإجراءات التأديبية، لفت عبد الحي إلى أن النقابة تتبع مسارًا قانونيًا دقيقًا في التعامل مع المخالفات.