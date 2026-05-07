عبد الحي يرحب بقرار جامعة الأزهر علاج أطباء الامتياز على نفقة الإدارة

رحب نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بقرار مجلس جامعة الأزهر الصادر خلال جلسته الأخيرة بتاريخ 29 أبريل 2026، والذي وافق على المقترح المقدم من الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بشأن علاج أطباء الامتياز في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة على نفقة الإدارة الطبية.

وأوضح عبد الحي، في بيان صادر عن النقابة العامة لأطباء مصر، صباح اليوم، الخميس 7 مايو 2026، أن سنوات الامتياز تعد سنوات تعليمية مكملة لمرحلة البكالوريوس.

وأكد الدكتور عبد الحي أن القرار يمثل خطوة مهمة تعكس تقديرا حقيقيا لأطباء الامتياز، مشيدا باستجابة جامعة الأزهر للمقترح واعتمادها هذا التوجه الإنساني والتعليمي المهم.

وقال إن توفير الرعاية الصحية لأطباء الامتياز خلال سنوات التدريب يعد دعما ضروريا لهم، ويسهم في خلق بيئة تعليمية وتدريبية أكثر استقرارا.

واختتم نقيب الأطباء أن النقابة تتطلع إلى تعميم هذه التجربة في مختلف الجامعات المصرية، بما يضمن توفير مظلة رعاية صحية عادلة لجميع أطباء الامتياز على مستوى الجمهورية.