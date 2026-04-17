السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علاء فاروق: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات الزراعية للأشقاء في إريتريا

شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، وفداً إريترياً رفيع المستوى ضم كلاً من السيد هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، والسيد نصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

في مستهل اللقاء، أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وإريتريا، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الأشقاء في إريتريا، وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم الفني ونقل الخبرات لتحقيق الأمن الغذائي المشترك.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال التصنيع الزراعي، وتحويل المنتجات الأولية إلى سلع ذات قيمة اقتصادية عالية، مما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي للبلدين، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الزراعية، بما يضمن نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الإريترية والعكس، وتلبية احتياجات المستهلكين في كلا البلدين.

وشدد فاروق على استعداد مركز البحوث الزراعية، لتقديم الدعم الفني في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تتلاءم مع الظروف المناخية في إريتريا، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الآفات وإدارة التربة وغيرها، لافتا إلى إمكانية استقبال الكوادر الإريترية للتدريب في المركز الدولي للزراعة بالقاهرة، ونقل أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الري الحديث واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى إيفاد وفد فني من مركز البحوث الزراعية إلى إريتريا للاطلاع على حالة القطاع الزراعي بها، وتقديم الحلول المطلوبة.


وأشار إلى إمكانية أن يشمل التعاون تحسين السلالات الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية، أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي، بحيث يتم توجيه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين، من البلدين لاستكشاف الفرص الواعدة في هذا القطاع.


من جانبه، أعرب الوفد الإريتري عن تقديره الكبير للنهضة التي يشهدها قطاع الزراعة في مصر، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في استصلاح الأراضي وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية.

تحسين السلالات الحيوانية، الامصال واللقاحات البيطرية، إيفاد وفني فني من الخبراء بالزراعة من المركز للاطلاع على حالة القطاع الزراعي، وتقديم الحلول
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تحديد نقاط تواصل مباشرة ومستديمة بين الجانبين، لضمان المتابعة الدقيقة لما تم التوافق عليه، وتذليل أي تحديات قد تطرأ، بما يكفل استمرارية التعاون المشترك وتحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

