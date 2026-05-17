برلماني: مشروع الدلتا الجديدة يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي

أكد النائب تامر القصبي، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مشروع «الدلتا الجديدة» يعكس واحدة من أهم الخطوات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وأزمات الغذاء والطاقة عالميًا.

مشروع الدلتا الجديدة

وقال “القصبي”، في بيان له اليوم، إن المشروع يجسد رؤية الدولة الشاملة للتنمية القائمة على التوسع الزراعي والعمراني المتوازن، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في استخدام الأراضي والمياه، ويدعم خطط الدولة نحو تحقيق الاكتفاء النسبي من السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ما أعلنه الرئيس خلال الافتتاح بشأن حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 800 مليار جنيه، يعكس حجم الإرادة السياسية وراء تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة، تشمل بنية تحتية عملاقة من شبكات الطرق ومحطات الكهرباء والرفع ومعالجة المياه، بما يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية تنموية متكاملة تستهدف بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام.

وأشار “القصبي” إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا في إدارة الموارد المائية، من خلال الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بأحدث التقنيات العالمية، وهو ما يعكس نجاح الدولة في مواجهة التحديات المائية وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، بما يضمن استدامة التنمية الزراعية وزيادة الرقعة المنزرعة.

وأضاف أن رؤية الدولة في ربط الأراضي الزراعية القديمة بالمشروعات القومية الجديدة تعكس فكرًا استراتيجيًا حديثًا يستهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعظيم العائد الاقتصادي من المحاصيل، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء، مؤكدًا أن قطاع الزراعة أصبح أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

واختتم النائب تامر القصبي بيانه بالتأكيد على أن مشروع «الدلتا الجديدة» لا يمثل مجرد توسع زراعي، بل يعد مشروعًا قوميًّا متكاملًا للتنمية والإنتاج وتوفير فرص العمل، مشيدًا بتوجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة مصر كدولة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للبناء والتنمية.