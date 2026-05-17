قطر وإيران تبحثان جهود تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، في اتصال هاتفي اليوم ، مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء القطري - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد- دعم دولة قطر الكامل للجهود المتصلة الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة، مؤكدا ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

وشدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر .

وأكد أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.