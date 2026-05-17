وزير خارجيةقطر لـ عراقجي: حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة

بحثت كلا من قطر وإيران الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في إتصال هاتفي جرى بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، مع عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل للجهود المتصلة الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة.

كما شدد على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود التهدئة بما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

كما أكد أن حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

ودعا إلى أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.