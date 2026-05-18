بـ90 مليون جنيه.. ضبط مسجلين بحوزتهما 1.2 طن مخدرات في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب وتهريب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبط عناصر البؤرة بنطاق محافظة القاهرة.. وبحوزتهم (طن و250 كيلو جرام من المواد المخدرة "هيدرو ، حشيش" – 3 قطع أسلحة نارية متنوعة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (90 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.