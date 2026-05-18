مفيش تذاكر .. فرمان من جون إدوارد قبل لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا

رفض جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الزمالك صرف تذاكر أو دعوات للاعبي الفريق الأول قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري.

وأبلغ إدوارد اللاعبين عدم صرف تذاكر أو دعوات للاعبين مشيرا إلى ضرورة تقديم اللاعبين أداء مميز خلال المباراة لإسعاد الجماهير بالبطولة وليس بالدعوات والتذاكر.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

لعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا 14 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وفاز سيراميكا كليوباترا في مباراة واحده وتعادلا في مباراتين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.