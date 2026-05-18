القضية الفلسطينية والحرب وزيارة ترامب إلى بكين تتصدر لقاء أبو الغيط وهايشينج

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين 18 الجاري بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، ليو هايشينج وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الصين والعالم العربي والتأكيد على أهمية استمرار الدعم المتبادل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

3 ملفات تتصدر لقاء أبو الغيط وهايشينج

ومن جانبه أعرب أبو الغيط عن تقديره لمواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

كما أشار المتحدث، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على الموقف العربي الثابت بشأن مبدأ الصين الواحدة ودعم جهود الصين في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها باعتبار ذلك ركناً أساسياً في وثيقة الدولية، وهو أيضاً الأمر الذي دأب مجلس جامعة الدول العربية على النص عليه باستمرار في كافة قراراته.

كما ذكر المتحدث، أن أبو الغيط استمع لرؤية الوزير الصيني حيال الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وتبعاتها السلبية على شعوب العالم، والشرح الذي قدمه الوزير لمقترح بلاده المعروف بالنقاط الأربع والذي يهدف لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما استمع الأمين العام إلى إحاطة شاملة من جانب الوزير الصيني حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين باعتبارها محطة مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والسلام والتنمية على الصعيدين الدولي والإقليمي.