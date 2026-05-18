11 نجم سوبر.. غيابات الأهلي والمصري قبل جولة الحسم بـ الدوري

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي بعد غد الأربعاء في ختام منافسات الدوري الممتاز.

موعد المباراة

القناة الناقلة

غيابات الأهلي أمام المصري

وتقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء على ستاد برج العرب في إطار الجولة السابعة والأخيرة بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط.ويفقد النادي الأهلي خدمات عدد من لاعبيه في توقيت حساس من مرحلةحسم الدوري ويغيب كلا من محمود حسن تريزيجيه بعد تعرضه لجرح قطعي خلال مواجهة الزمالك فيما تعرض أحمد رمضان بيكهام لإصابة عضلية خلال مواجهة إنبي إضافة إلى غياب حسين الشحات وإمام عاشور.

غيابات المصري أمام الأهلي

تأكد غياب كل من عبد الرحيم دغموم نظرا لتراكم الإنذارات وحصوبه على الإنذار الثالث وميدو جابر نظرا لتعرضه للإصابة وعصام ثروت ومحمود حمدي ومحمد محسن وخالد الغندور ومحمد دبش لأسباب فنية.

ترتيب الأهلي والمصري قبل مباراة القمة

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة في جدول الترتيب بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.