انطلاق الامتحانات العملية لبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

طططط انطلقت الامتحانات العملية لبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية بكلية العلوم الصحية التطبيقية بمقر جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وذلك اعتباراً من السبت 16 مايو 2026، على أن تستمر حتى الخميس 21 مايو 2026، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وتهيئة كاملة للأجواء الملائمة لأداء الامتحانات، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وجاءت الامتحانات تحت الإشراف العام للدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والذي أكد أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تواكب أحدث المعايير الأكاديمية والتطبيقية، مشيراً إلى أن الامتحانات العملية تمثل مرحلة مهمة لقياس المهارات المهنية والقدرات التطبيقية للطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمشاركة بكفاءة في تطوير المنظومة الصحية.

وأضاف أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تواصل دعمها الكامل للبرامج الأكاديمية الحديثة، مع التركيز على الجانب العملي والتطبيقي داخل المعامل المتخصصة، بما يعزز من مستوى خريجيها ويرسخ مكانتها كصرح تعليمي رائد في مجال العلوم الصحية والتطبيقية.

وقد أُجريت الامتحانات داخل كلية العلوم الصحية التطبيقية تحت إشراف الدكتورة غادة حداد عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة نورا رمضان منسق برامج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، حيث تم توفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بصورة تعكس المستوى الأكاديمي والتنظيمي المتميز للجامعة.

هذا وأعربت إدارة الجامعة عن تمنياتها لجميع الطلاب بالتفوق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة استمرار تقديم الدعم الأكاديمي والتطبيقي للطلاب خلال مختلف مراحل الدراسة.